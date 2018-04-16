|В России депутат растоптал свой iPad в ответ на санкции США - ВИДЕО
|16.04.2018 09:16
|
Петровский заявил, что хочет посмотреть, как американские товары растопчут премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав ВолодинДепутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский растоптал свой iPad из-за введения США против России новых санкций.
Видеозапись он опубликовал на странице в Facebook.
"А ты растоптал свой iPhone? Или iPad?" , - написал он.
Напомним, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил запретить американские товары в ответ на санкции. Сам Медведев известен как ценитель продукции американской компании Apple.
6 апреля США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников, которые вошли в так называемую "Кремлевскую доклад".
Накануне Forbes подсчитал , что 50 самых богатых россиян за день потеряли более $ 11700000000. Состояние Дерипаски и Потанина, как указывало издание, снизились на $ 1300000000 у каждого, Вексельберга - на $ 908 млн, Сулеймана Керимова - на $ 813 млн.
Добавим, что на фоне падения фондового рынка богатые россияне потеряли в совокупности $ 16 млрд .