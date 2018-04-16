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В России депутат растоптал свой iPad в ответ на санкции США - ВИДЕО
16.04.2018 09:16
В России депутат растоптал свой iPad в ответ на санкции США - ВИДЕО
Петровский заявил, что хочет посмотреть, как американские товары растопчут премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин
Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский растоптал свой iPad из-за введения США против России новых санкций.
В России депутат растоптал свой iPad в ответ на санкции США - ВИДЕО

Видеозапись он опубликовал на странице в Facebook.

"А ты растоптал свой iPhone? Или iPad?" , - написал он.

Напомним, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил запретить американские товары в ответ на санкции. Сам Медведев известен как ценитель продукции американской компании Apple.

6 апреля США  ввели санкции  против российских бизнесменов и чиновников, которые вошли в так называемую "Кремлевскую доклад".

Накануне Forbes  подсчитал , что 50 самых богатых россиян за день потеряли более $ 11700000000. Состояние Дерипаски и Потанина, как указывало издание, снизились на $ 1300000000 у каждого, Вексельберга - на $ 908 млн, Сулеймана Керимова - на $ 813 млн.

Добавим, что на фоне падения фондового рынка богатые россияне  потеряли в совокупности $ 16 млрд .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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