|В Германии столкнулось два самолета: есть жертвы
|16.04.2018 09:18
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В воскресенье, 15 апреля, на юго-западе Германии возле городка Швебиш-Халль во время захода на посадку столкнулись два небольших самолета, сообщает Корреспондент.
Стоит отметить, что пилоты обоих самолетов погибли, о других погибших пока неизвестно.
По данным полиции, столкнулись легкомоторный и спортивный самолеты. Место происшествия оцепили.
Кроме этого, на месте работают эксперты из Федерального агентства по расследованию авиационных событий.
Как сообщал svodka.net.uа, в провинции Блида, которая находится в северной части Алжира, разбился военный самолет, в результате чего погибли, по меньшей мере, 200 человек. Указано, что военный самолет перевозил солдат и оборудование. Он потерпел крушения в аэропорту неподалеку от столицы Алжира.
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