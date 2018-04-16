Дональд Трамп рассматривал несколько вариантов нанесения удара по сирийской территории, один из которых предусматривал поражение российских и иранских объектов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Как отмечается, возглавляющий Пентагон Джеймс Мэттис предложил американскому лидеру три возможных варианта операции.

Наиболее консервативный предусматривал поражение небольшого количества целей, связанных с разработкой химоружия в Сирии.

Согласно второму сценарию, количество таких объектов должно было быть увеличено, кроме того, удары также были бы нанесены по командным пунктам сирийской армии. Самый радикальный вариант операции предполагал атаку на российские ПВО, которая должна была подорвать военный потенциал сирийского режима.

По данным издания, сам Трамп предложил советникам рассмотреть возможность нанесения ударов по иранским и российским объектам на территории страны, если это понадобится для уничтожение сирийской военной техники.

Мэттис выступил против такого сценария, предупредив об опасности ответных действий. В итоге американский президент остановился на гибридном варианте, включающем в себя обрушение более 100 крылатых ракет на химические объекты в Сирии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира