Международная организация уголовной полиции Interpol отказалась объявлять лидера Демпартии Владимира Плахотнюка в международный розыск по запросу России. Об этом сообщает издание Deschide со ссылкой на Центр международного полицейского сотрудничества, передает

Генеральный Секретарь Interpol, главный офис которой находится во французском городе Лионе, рассмотрел просьбу РФ объявить в международный розыск Владимира Плахотнюка. В результате изучения данного документа было принято решение о том, что его авторы руководствуются исключительно политическими интересами. Соответствующая информация содержится в официальном ответе, предоставленном Международным центром взаимодействия полицейских, с которым ознакомилось издание.

В документе также вспомнили о том, что это повторное решение по данному делу. Аналогичный требование генеральный секретариат Interpol рассматривал 6 июня текущего года, отмечает издание.

Напомним, в апреле 2017 года появилась информация о предотвращении украинскими и молдавскими спецслужбами попытки покушения на В.Плахотнюка.

Как сообщили украинские пограничники, по замыслу заказчиков, результатом покушения должно было стать ухудшение отношений между Украиной и Молдовой. В преступную группировку входили граждане обеих стран. Руководство, скорее только, осуществлялось с РФ. Следует отметить, что план спецоперации по задержанию преступников утвердил лично Президент Украины Петр Порошенко.

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