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В Минздраве отчитались о заболеваемости дифтерией в Украине
29.10.2019 13:51
В Украине диагностировали 20 случаев заболевания дифтерией с начала года
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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