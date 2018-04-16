Несмотря на наши самые лучшие намерения, иногда вселенная имеет другие планы. Мы можем любить и строить планы, но если вселенная решает сорвать наши отношения, мы беспомощны, пишет со ссылкой на .

Скорпион и Овен

В этих отношениях много физической страсти и любви. Фактически, cекcуальность и похоть могут быть самой большой движущей силой между этими двумя знаками. Однако этого может быть недостаточно для поддержания их отношений. Они различаются практически во всех других аспектах жизни. Овен является импульсивным и авантюрным, тогда как Скорпион имеет тенденцию быть немного сдержанным и методичным.

Козерог и Лев

Когда дело доходит до установления контроля и власти, это единственное, что у Козерога и Льва будет общее. На самом деле, вероятно, это то, что объединит их в первую очередь. Однако здесь и заканчивается сходство, и начинаются различия. Лев очень горячий и эмоциональный, в то время как Козерог более рационален и логичен. Эти различия и являются причиной их столкновений.

Близнецы и Рак

Рак может менять настроение быстрее, чем стороны света. Их непоследовательность в отношении их чувств может быть довольно жесткой для людей, с которыми приходится иметь дело. Вот почему это не очень хорошая идея для Рака и Близнецов быть вместе. Люди-близнецы обычно не очень терпеливые и понимающие. Причина этого заключается в том, что сами Близнецы также, как известно, очень неустойчивы и спонтанны в своих чувствах.

Лев и Телец

Когда дело доходит до единства Льва и Тельца, сострадание всегда играет большую роль. Связь между этими двумя знаками Зодиака строится на множестве чувств и эмоций. Оба по своей природе очень упрямые и упорные существа, и они всегда склонны слушать их эмоции и следовать своему сердцу. Однако это означает, что они склонны принимать нерациональные и нелогичные решения, что может оказаться вредным для отношений.

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Водолей и Козерог

Известно, что Козерог уважает авторитет. Они видят ценность в порядке, структуре и балансе. Они любят, когда есть система. Однако, Водолей имеет тенденцию быть более хаотичным. Они немного более мятежны по своей природе и являются естественными разрушителями. В то время как вы думаете, что противоположности притягиваются, может быть особенно сложно сделать эту конкретную работу.

Дева и Стрелец

Всем известно, что Стрелец любит приключения, он общительный и импульсивный. Они, как правило, не поддерживают страх в философии. Вот почему это может оказаться очень проблематичным, когда они предпочитают романтически заниматься Девой. Дева - это, как правило, очень логичное существо, которому всегда нравится вычислять предполагаемые действия перед их исполнением. Они не очень импульсивны, и им не нравится выходить за пределы своей зоны комфорта.

Скорпион и Водолей

Эти два знака очень общительны и не уклоняются от трудных тем. Однако это также может быть источником беспорядков в их отношениях. Как Скорпион, так и Водолей, как известно, очень упрямые и принципиальные существа. Они редко компрометируют, и им может быть трудно разрешить любые конфликты.

Весы и Рыбы

Это классический случай, когда мечтатель влюбляется в оптимиста. Предполагается, что в этих отношениях есть много положительной энергии и счастливых вибраций, так почему эти два практически несовместимы? Ну, это факт, что они оба всегда летают в облаках. Эти отношения нуждаются в здоровых дозах реализма, чтобы они могли выжить. Реализм - это то, чего не хватает этим двум знакам.

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