Такое мнение высказал глава МВД Украины Арсен Аваков в интервью «Украинской правде«.

«Это может быть, например, Латвия, где в последнее время имели место конфликты с русскими школами. Это может быть территория Балкан, где у Сербии и Косово в последнее время инспирирована эскалация конфликта», — говорит министр.

По словам Авакова, не исключено начало фазы горячей войны в Украине. «Ясно, что большая военная операция в Украине сопряжена с рисками и потерями для Путина, потому что мы уже знаем, как давать сдачи. Но для нас это могут быть колоссальные потери», — подчеркнул глава МВД.

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