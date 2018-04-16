Два небольших самолета столкнулись в Германии, по крайней мере два человека погибли. Об этом сообщает со ссылкой на Focus Online.

Указано, что столкновение двух небольших самолетов произошло в воскресенье близко города Швебиш-Халль на северо-востоке федеральной земли Баден-Вюртемберг, по меньшей мере два человека погибли. Двое погибших, скорее только, являются пилотами, пишет издание.

Инцидент произошел при заходе самолетов на посадку, сообщили в полиции.

Согласно информации издания, столкнулись спортивный и легкомоторный самолеты.

Напомним, в Китае экстренно сел самолет, пассажир напал с ручкой на члена экипажа.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира