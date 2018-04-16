|
Акции "Русала" упали до исторического минимума
|
16.04.2018 09:24
|
16 апреля акции компании "Русал" подешевели на 28,92%. "Русал"
попал под новые американские санкции Фото: ЕРА Во время открытия
торгов их стоимость составляла 1,94 гонконгского доллара
($0,25), позже она упала до 1,45 гонконгского доллара
($0,18). По сравнению с закрытием торгов 13 апреля акции подешевели
на 28,92%.Это самые низкие показатели для компании с момента
выхода на IPO в 2010 году.6 апреля Вашингтон объявил о
санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных
чиновников, а также ряда компаний.Американское министерство
финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение
закона "О противодействии противникам Америки через
санкций" (CAATSA), который в августе 2017
года одобрил президент Дональд Трамп.9 апреля
"Русал" предупредил о риске технических дефолтов из-за
ограничительных мер. В этот день акции компании на Гонконгской
фондовой бирже упали больше чем на 50%. Два члена совета
директоров "Русала" объявили об увольнении.По данным агентства
Bloomberg, совокупное состояние самых богатых россиян 9 апреля
уменьшилось на $16 млрд из-за санкций США.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира