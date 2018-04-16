16 апреля акции компании "Русал" подешевели на 28,92%. "Русал" попал под новые американские санкции Фото: ЕРА Во время открытия торгов их стоимость составляла 1,94 гонконгского доллара ($0,25), позже она упала до 1,45 гонконгского доллара ($0,18). По сравнению с закрытием торгов 13 апреля акции подешевели на 28,92%.Это самые низкие показатели для компании с момента выхода на IPO в 2010 году.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.9 апреля "Русал" предупредил о риске технических дефолтов из-за ограничительных мер. В этот день акции компании на Гонконгской фондовой бирже упали больше чем на 50%. Два члена совета директоров "Русала" объявили об увольнении.По данным агентства Bloomberg, совокупное состояние самых богатых россиян 9 апреля уменьшилось на $16 млрд из-за санкций США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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