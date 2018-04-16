между "претендентов" Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, против которых США ввели жесткие санкции, а также Кирилл Шамалов, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг и Андрей Скоч

После отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери Юлии прошлом месяце Тереза Мэй рассматривает варианты мер, в том числе давление на российские деньги в Великобритании и новые санкции, сообщает издание The Sunday Times .

В публикации говорится, что Министерство финансов США ввело санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также против финансовых учреждений, государственных и частных компаний, связанных с Кремлем.

В результате, за один день богатые российские бизнесмены из списка журнала Forbes потеряли иайже 12 млрд долларов. Билл Браудер, британский финансист, который проводил кампанию за санкции против России из-за гибели юриста Сергея Магнитского в тюрьме, заявил изданию, что после отравления в Солсбери ничего не произошло.

"И теперь, когда США ввели серьезные, важные санкции, которые действительно бьют Путину между глаз, если Тереза Мэй НЕ последует этому примеру, это развернет ковровую дорожку для дальнейших инцидентов от россиян, таких, как в Солсбери" , - цитирует его слова издание.

В публикации в качестве тех, кому можно "упаковать свои рубли" упоминаются российские олигархи Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, против которых США ввели жесткие санкции, а также Кирилл Шамалов, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг и Андрей Скоч.

Напомним, что накануне Forbes подсчитал , что 50 самых богатых россиян за день потеряли более $ 11700000000. Состояние Дерипаски и Потанина, как указывало издание, снизились на $ 1300000000 у каждого, Вексельберга - на $ 908 млн, Сулеймана Керимова - на $ 813 млн .