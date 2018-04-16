прежний директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми считает президента США Дональда Трампа "морально непригодным" для президентского поста. Об этом он сказал в интервью ABC News, передает

"Я не покупаюсь на то, что он (Трамп - ред.) eмственно некомпетентен или на ранней стадии деменции... Я не думаю, что он с медицинской точки зрения непригоден быть президентом. Я думаю, что он морально непригоден быть президентом", - сказал Коми.

Напомним, Коми не исключил, что у Кремля есть компромат на действующего американского президента Дональда Трампа.

Экс-глава ФБР в своих мемуарах, которые вскоре выйдут в свет, дает нелестные характеристики Трампу и разглашает подробности своих бесед с ним. Как сообщило агентство Associated Press, которое получило копию книги под названием "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство", Коми называет Трампа человеком, "не связанным с правдой", а его стиль руководства характеризует как "продиктованный эгоизмом". Коми сравнивает Трампа с главой мафии, указав, что он требует от подчиненных заверений в преданности.

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