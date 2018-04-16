По данным источников The Wall Street Journal, власть президента США Дональда Трампа рассматривала три варианта удара по целям в Сирии. В Белом доме согласились на смешанный сценарий авиаударов по Сирии, пишет The Wall Street Journal Фото: pexels.com Всего США рассматривали три сценария.Наиболее консервативный из них предусматривал авиаудары по объектам, связанным с производством химического оружия. Второй сценарий предполагал в том числе удары по командным пунктам сирийских правительственных сил.При этом в качестве самого радикального варианта в Белом доме рассматривали удары по российской ПВО. Как рассказали собеседники издания, таким образом предполагали подорвать военную сила режима президента Сирии Башара Асада.Источники сообщили, что глава Пентагона Джеймс Мэттис, представляя планы ударов по Сирии, заявил, что последний вариант может быть опасен из-за ответа России и Ирана.В итоге Трамп согласился на смешанный сценарий: целями авиаудара были выбраны не только объекты производства химического оружия, но и места его разработки, отмечает издание.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте 7 апреля. Всемирная организация здравоохранения сообщала 11 апреля, что от химатаки погибли 43 человека. Волонтерская организация "Белые шлемы" заявила, что в Думе погибли 100 человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сирии что сша химического апреля Теги: мир