|В России умер журналист, который первым написал о разгроме "ПГК Вагнера" в Сирии
|16.04.2018 09:33
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Бородин умер, не приходя в сознание, после того, как выпал из окна своей квартиры на 5-м этажеВ российском городе Екатеринбург умер журналист Максим Бородин, который первым написал о гибели членов отряда "ПГК Вагнера" в Сирии.
Фото: e1.ru
Выпав из окна, журналист получил тяжелые травмы и впал в кому. Он был доставлен в городскую больницу, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на издание "МБХ Медиа".
Главный редактор РИА "Новый день", в котором работал Бородин, Полина Румянцева допускает возможность, что смерть журналиста могла быть не случайной.
"Чтобы понять, что произошло, нужно получить доступ в квартиру, мы занимаемся этим. Если появится хотя бы какой-то намек на криминал, мы всех сообщим" , - сказала она. По словам Румянцевой, для самоубийства у Бородина не было никаких оснований.
Напомним, что Бородин был между журналистов, которые первыми рассказали о гибели бойцов "ПГК Вагнера" в Сирии после авиаудара международной коалиции 7 февраля.
9 февраля американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что 7 февраля в Сирии под авиаудар международной коалиции под командованием США попали российские наемники, которые пытались захватить нефтяное месторождение в районе поселка Хишам.
В результате нападавшие были разбиты. По разным данным погибли от нескольких десятков до нескольких сотен человек , в том числе граждан России, вероятно, бойцов "ПГК Вагнера".
Российские власти сначала отрицала гибель россиян, а впоследствии признала, что в результате столкновений пострадали десятки российских граждан. МИД России отмечает, что речь идет не о военнослужащих.
Как известно, наемниками компании "Вагнер" становятся россияне с ультранационалистическими убеждениями и военные ветераны, некоторые из которых также воевали в Украине.
Отметим, что в составе так называемой частной военной компании Вагнера есть подразделение "Карпаты" , в который входят почти 40 украинский