Бородин умер, не приходя в сознание, после того, как выпал из окна своей квартиры на 5-м этаже

Выпав из окна, журналист получил тяжелые травмы и впал в кому. Он был доставлен в городскую больницу, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на издание "МБХ Медиа".

Главный редактор РИА "Новый день", в котором работал Бородин, Полина Румянцева допускает возможность, что смерть журналиста могла быть не случайной.

"Чтобы понять, что произошло, нужно получить доступ в квартиру, мы занимаемся этим. Если появится хотя бы какой-то намек на криминал, мы всех сообщим" , - сказала она. По словам Румянцевой, для самоубийства у Бородина не было никаких оснований.

Напомним, что Бородин был между журналистов, которые первыми рассказали о гибели бойцов "ПГК Вагнера" в Сирии после авиаудара международной коалиции 7 февраля.

9 февраля американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что 7 февраля в Сирии под авиаудар международной коалиции под командованием США попали российские наемники, которые пытались захватить нефтяное месторождение в районе поселка Хишам.

В результате нападавшие были разбиты. По разным данным погибли от нескольких десятков до нескольких сотен человек , в том числе граждан России, вероятно, бойцов "ПГК Вагнера".

Российские власти сначала отрицала гибель россиян, а впоследствии признала, что в результате столкновений пострадали десятки российских граждан. МИД России отмечает, что речь идет не о военнослужащих.

Как известно, наемниками компании "Вагнер" становятся россияне с ультранационалистическими убеждениями и военные ветераны, некоторые из которых также воевали в Украине.