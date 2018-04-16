Трое детей президента Сирии Башара Асада — сыновья Карим и Хафез и дочь Зейн — отдыхали в детском центре «Артек» в аннексированном Крыму.

Эту информацию подтвердил директор «Артека» Алексей Каспржак, передает «Говорит Москва».

«Да, они отдыхали. Они отдыхали как обыкновенные дети. Дети с такой фамилией у нас были. Кто их папа, я не знал», — сказал директор лагеря.

Он отметил, что в лагере можно отдыхать только одну смену в год и для детей сирийского диктатора исключений не делали.

Разговаривали дети на английском и арабском языках.

«По-моему, им понравилось. Они довольно спортивные ребята, если я правильно помню», — отметил Каспржак.

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