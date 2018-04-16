|Дети Асада отдыхали в оккупированном Крыму
|16.04.2018 09:34
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Трое детей президента Сирии Башара Асада — сыновья Карим и Хафез и дочь Зейн — отдыхали в детском центре «Артек» в аннексированном Крыму.
Эту информацию подтвердил директор «Артека» Алексей Каспржак, передает «Говорит Москва».
«Да, они отдыхали. Они отдыхали как обыкновенные дети. Дети с такой фамилией у нас были. Кто их папа, я не знал», — сказал директор лагеря.
Он отметил, что в лагере можно отдыхать только одну смену в год и для детей сирийского диктатора исключений не делали.
Разговаривали дети на английском и арабском языках.
«По-моему, им понравилось. Они довольно спортивные ребята, если я правильно помню», — отметил Каспржак.
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