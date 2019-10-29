Однако, как утверждают врачи, за сидением в офисе кроется несколько опасных недугов. И приобретаются они именно в офисе.

1. Более частые простуды и грипп

Помните эту социальную рекламу, которая появлялась на биллбордах «Заболел? Сиди дома»»? К сожалению, офисные сотрудники нарушают это правило очень часто. А ведь в офисе люди находятся в плохо проветриваемом помещении, вместе с большим количеством людей.

И, конечно же, шанс, что кто из сотрудников уже начал заболевать и может заразить коллег, очень высок.

Что делать? Во время эпидемий старайтесь мыть руки после утренних рукопожатий. В сезон простуд старайтесь пить витамины, по возможности закаляйтесь в течение года. Проветривайте офис.

2. Гастрит и прочие расстройства пищеварения

Не во всяком офисе есть возможность полноценно пообедать. А если получить обед недостаточно питательный, то тогда вы «нагоните» калории за ужином. И как следствие — лишние кило. Если же в офисе вообще проблематично пообедать и сотрудники «держатся» на перекусах, привет гастриты, колиты, ожирение!

Что делать? Наладить режим питания и питья (выпивать до 2−2,5 л воды в день). Кстати, это могут помочь сделать специальные приложения, которые регулярно напоминают о необходимости попить. Заменить вредные офисные вкусности на полезные перекусы.

3. Заболевания, связанные со спиной

По 6-7 часов доводится сидеть в офисе, практически не вставая. Это часто приводит к различным проблемам с позвоночником и суставами. Различные болезни спины возникают практически быстро, особенно если у нас неправильная осанка (например, вытянутая к монитору шея) или неудобное кресло.

Что делать? Не сидите день-деньской. Хотя бы раз в полчаса встать, чтобы пройтись по офису или сделать легкую разминку. Устройте себе такое рабочее место, чтобы ваша спина была ровной, а глаза смотрели не вниз, а перед собой или даже чуть вверх.

4. Аллергические реакции

Даже людям, не страдающим ранее аллергией, часто тяжело работать в офисе из-за пыли. И пусть уборки проводятся хотя каждый день, но мало кто часто чистить бытовую технику. А ведь кондиционер, принтеры, сканеры и другая офисная техника выделяет немало токсичных веществ, которые выделяют. Например, принтеры — это источники озона, который потенциально опасен, если фильтры не заменять вовремя.

Кондиционеры тоже иногда могут стать причиной аллергий, так как при несвоевременной замене фильтров в них появляется плесень.

Что делать? Инициируйте уборку офисной техники. Начните с себя и, быть может, вашему примеру последуют коллеги. Как можно чаще открывайте окна. Кондиционер не заменит свежий воздух. Следите за регулярной заменой фильтров в технике.

Однако, не смотря на все вышесказанное, офис - это общение, которого лишены те, кто трудится дома. Цените его!

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