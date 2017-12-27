|Подозреваемому в вымогательстве бывшему и.о. ректора НАУ отменили домашний арест
|27.12.2017 02:20
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https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/1104463979656784
Харченко инкриминируют вымогательство и получение взятки в размере €100 тыс. Детективы также установили, что он умышленно не исполнял судебные решения о восстановлении на работе ряда незаконно уволенных сотрудников университета.26 августа в Службе безопасности Украины заявили, что и.о. руководителя НАУ через посредника-адвоката требовал от профессора €170 тыс. за назначение на должность в университете. И.о. ректора и посредника задержали в рабочих кабинетах после получения части взятки в размере €100 тыс. При обыске у Харченко обнаружили около 5 млн грн в разной валюте и девять слитков золота.Сам Харченко обвинения отвергает.27 августа ему и посреднику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в отдельно крупном размере или совершенное служебным лицом) Уголовного кодекса Украины.19 сентября Харченко избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.Досудебное расследование по делу Харченко НАБУ завершило в конце декабря 2016 года.
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