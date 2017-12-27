Печерский райсуд Киева изменил для бывшего и.о. ректора Национального авиационного университета Владимира Харченко меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство без необходимости носить электронный браслет. Харченко задержали на взятке в августе 2016 года Фото: ssu.gov.ua Домашний арест в ночное время изменен на личное обязательство без необходимости носить электронное средство контроля. Харченко также позволяется покидать Киев без разрешения суда.Кроме того, Печерский суд по "таинственным причинам" отказался отстранить Харченко от должности проректора НАУ.В САП заявляют, что тот "имеет возможность как оказывать давление на свидетелей по делу – работников университета, так и уничтожить доказательства, оригиналы которых, по решению следственного судьи Соломенского районного суда города Киев, продолжают сохраняться в университете"."Не повлияло на такое решение суда даже наличие показаний свидетеля – одного из сотрудников университета – о совершении на него давления Харченко уже после сообщения ему о подозрении", – отметили в антикоррупционной прокуратуре. https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/1104463979656784 Харченко инкриминируют вымогательство и получение взятки в размере €100 тыс. Детективы также установили, что он умышленно не исполнял судебные решения о восстановлении на работе ряда незаконно уволенных сотрудников университета.26 августа в Службе безопасности Украины заявили, что и.о. руководителя НАУ через посредника-адвоката требовал от профессора €170 тыс. за назначение на должность в университете. И.о. ректора и посредника задержали в рабочих кабинетах после получения части взятки в размере €100 тыс. При обыске у Харченко обнаружили около 5 млн грн в разной валюте и девять слитков золота.Сам Харченко обвинения отвергает.27 августа ему и посреднику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в отдельно крупном размере или совершенное служебным лицом) Уголовного кодекса Украины.19 сентября Харченко избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.Досудебное расследование по делу Харченко НАБУ завершило в конце декабря 2016 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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