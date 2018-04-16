Протоиерей, прежний глава синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московской патриархии Всеволод Чаплин посоветовал жителям Москвы и Петербурга причаститься перед смертью. Он уверен, что скоро полетят ракетные удары по этим городам, передает со ссылкой на .

Известный протоиерей Всеволод Чаплин на своей странице в Facebook высказал опасения по поводу ситуации с Сирией. Он отметил, что сейчас идут интенсивные переговоры с Америкой по Сирии и главное в них, по его мнению, не променять на страхи волю, будущее и самостоятельность.

Он заметил, что в отличие от американцев, россияне не должны бояться разрушения больших городов и обязаны всеми способами это показывать остальному миру. Он заметил, что людям, живущим вечностью, нечего бояться.

После размышлений о вечности, Чаплин порекомендовал жителям Москвы и Санкт-Петербурга в ближайшие дни исповедаться и причаститься. Протоиерей уверен, что глубинная Россия будет лучше жить без этим миллионников с их кислотной пеной.

В своей публикации священнослужитель рассуждал о возможных конфликтах с западом не только относительно Сирии. Он уверен, что последствия могут быть самыми разными, но российское руководство обязано показать свое бесстрашие и волю в любой ситуации.

"Нужно дать понять: в отличие от американцев, мы совершенно не боимся разрушения крупных городов. Чего бояться людям, живущим вечностью? Москвичам и питерцам рекомендую за ближайшие два-три дня исповедоваться и причаститься. А глубинная Россия без миллионников, с их кислотной пеной, только лучше жить будет", - пишет протоиерей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира