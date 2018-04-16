На границе со Словакией и Польшей в очередях собрались около 780 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает

"После окончания праздников и посещения родных многие возвращаются к местам своего проживания и работы. Из-за этого на границе, в частности со странами ЕС, наблюдается определенное накопление автомобилей. Сейчас очереди зафиксированы на границе со Словакией и Польшей", - говорится в сообщении.

Скопление автомобилей в пункте пропуска "Ужгород" на украинско-словацкой границе составляет около 150 автомобилей. А в основных пунктах пропуска на украинско-польской границе - "Краковец" и "Рава-Русская" по 180 автомобилей, "Шегини" и "Устилуг" 120 и 150 автомобилей соответственно ожидают выезд за границу.

Пограничники просят граждан учесть эту информацию и советуют выбирать оптимальные маршруты движения.

Как сообщал 11 апреля на границе со Словакией и Венгрией образовались значительные очереди.

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