Эта апрельская неделя даст нам возможность начинать пользоваться благодатными и мощными энергиями прибывающей Луны. Очередной раз мы имеем прекрасное совпадение - начало недели и начало нового лунного месяца. Остается только разобраться в том, как полезнее для себя использовать лунные энергии и правильно все распланировать.

В понедельник, 16 апреля, мы встречаем сразу второй лунный день. На самом деле, первые лунные сутки тоже выпадают на этот понедельник, но на этот раз, они продолжались только один час - с пяти до шести утра. Главная задача сегодняшних Лунных суток - планирование и начало осуществления этих планов. Хорошая новость есть для тех, кто давно ждал благоприятного времени для удачных покупок и успешных продаж. Подходящий для этого период начинается прямо с этого понедельника.

Вторник, 17 апреля - 3-й лунный день. Энергии этого вторника могут оказаться опасными для тех, кому трудно удерживаться и держать себя в руках в сложных эмоциональных ситуациях. Для того, чтобы этот день прошел удачно, нужно заранее запланировать на него хотя бы одно сложное и физически тяжелое дело. Если вы заранее часть энергии направите в определенное созидательное русло, то этот день пойдет по наилучшему сценарию, который для него возможен. А то, что Луна в эти дни прибывает в созвездии Тельца, будет стабилизировать ее энергии и благоприятно влиять на всех людей.

В среду, 18 апреля, нас ожидает неоднозначный и противоречивый 4-й лунный день. Для разных людей он проходит абсолютно по-разному. Для большинства он может оказаться нейтральным, для многих это будет день удач и вознаграждений за хорошие дела. Но, будут и такие, для кого эта среда окажется несчастливым и неудачным днем. Наполнение 4-х лунных суток зависит от того, насколько правильно и праведно вы начали очередной лунный месяц. Соответственно, вы можете проанализировать его события и скорректировать свое поведение и планы в нужную вам сторону.

Четверг, 19 апреля - один из самых необычных мистических и волшебных дней в лунном календаре - 5-е лунные сутки. Это день справедливости и исполнения заветных желаний, и к нему нужно отнестись очень ответственно. В этот четверг Луна перемещается в подвижный и беспокойный знак Близнецы, и это может сбить с толку тех, кто менее целеустремлен. Иметь четкую и определенную цель - залог успеха в этот день.

Пятница, 20 апреля - 6-й лунный день, и он прекрасно подходит для разнообразных неспешных дел. Но, бытие Луны в Близнецах будет подталкивать всех людей на торопливые и необдуманные поступки, в том числе связанные с активным началом отдыха. Но, сегодня не стоит затевать шумных застолий и учавствовать в многолюдных мероприятиях. Подвиги на огородах и "фазендах" тоже в эту пятницу ни к чему. Лучше только вечер этого дня провести в домашнем кругу, или организовать себе романтический вечер для двоих.

Суббота, 21 апреля, в основном проходит под влиянием благодатных 7-х лунных суток, и это прекрасно. Вселенная в этот день открывает нам все дороги, во всех направлениях. Луна переходит в созвездие Рака, и это делает этот выходной день немного неоднозначным и зыбким. Поэтому планировать на него многолюдные мероприятия нужно тщательно и внимательно, а темы для общения выбирать продуманно и с осторожностью.

В воскресенье, 22 апреля, я советую проявлять активность только с утра - до десяти часов на нас будут продолжать влиять мощные энергии 7-х лунных суток. А потом начнутся "задумчивые" 8-е лунные сутки, и в каком бы движении вы не находились, вам стоит призамедлить свой бег по жизни, и заняться анализом недавних событий. Луна, в это воскресенье будет продолжать находиться в знаке Рака, и это придаст этому дню загадочности и креативности.

А подробнее о том, какие перспективы ждут нас с наступлением новой недели, читайте в следующем выпуске Лунного гороскопа на svodka.net в понедельник.

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