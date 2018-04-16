Украинская певица Вера Брежнева, выступающая в РФ, во время выступления зацепилась за подол своей юбки и упала. Видео обнародовали на канале Discover24 в YouTube. Во время падения певица вскрикнула, в то время как фонограмма ее голоса продолжила играть. На концерте "Звезды Русского Радио", на котором произошел случай, Брежнева исполняла две композиции. Перед ее вторым выходом на сцену певец Николай Басков пошутил, что Брежнева отправилась переодеваться, потому что не может исполнять две песни в одном наряде, сообщает "КП". | Бежнева споткнулась на концерте Фото: ververa / Instagram видео Видео: Discover24 / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки время видео брежнева discover две Теги: новости