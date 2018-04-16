Брежнева упала во время пения под фонограмму. Видео
16.04.2018 09:40
Украинская певица Вера Брежнева, выступающая в РФ, во время
выступления зацепилась за подол своей юбки и упала. Видео
обнародовали на канале Discover24 в YouTube. Во время падения
певица вскрикнула, в то время как фонограмма ее голоса продолжила
играть. На концерте "Звезды Русского Радио", на котором произошел
случай, Брежнева исполняла две композиции. Перед ее вторым выходом
на сцену певец Николай Басков пошутил, что Брежнева отправилась
переодеваться, потому что не может исполнять две песни в одном
наряде, сообщает "КП". | Бежнева споткнулась на концерте
Фото: ververa / Instagram видео
Видео: Discover24 / YouTube