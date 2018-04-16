|В зоне АТО 59 обстрелов: боевики палят из минометов 120 и 82 мм калибров
|16.04.2018 09:41
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В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранениеЗа прошедшие сутки российско-оккупационные войска, игнорируя режим полного прекращения огня, совершили 59 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.
Фото: EPA/UPG
Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за сутки от 15 апреля.
В частности, на Донецком направлении из запрещенных минского соглашениями 120 мм минометов соперник открывал огонь по защитникам Павлополь, Лебединского и Новотроицкого, а из минометов калибра 82 мм - обстреляны защитники Песков и Павлополь. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по нашим укреплениям в районе Авдеевки, Каменки, Шахты «Бутовка», Верхнеторецком, Пищевика, Широкино и Гнутово. Кроме этого, вооружения БМП враг применил по украинским опорных пунктах близко Песков и Талаковка, крупнокалиберные пулеметы - под опытно, стрелковое оружие - в районе Славного, Березовой и Лебединского, а неподалеку Новотроицкого - велся снайперский огонь, сообщают в штабе.
На Луганском направлении агрессор применил запрещенные 120 мм минометы по защитникам Луганского, Троицкого и Светлодарска. Кроме этого, близко Луганского и Светлодарска боевики вели огонь 82 мм минометов, неподалеку Новолуганское и Новгородского - из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а из вооружения БМП - под Луганским и Троицким.
В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранение. Еще один воин - получил боевое травмирования. Пострадавших военнослужащих доставили в лечебные учреждения и оказали необходимую медицинскую помощь.
Напомним, с а прошедшие сутки, 14 апреля, зафиксирован в 52 обстрелы украинских опорных пунктов - 3 военных получили ранения.