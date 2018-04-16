В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранение

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за сутки от 15 апреля.

В частности, на Донецком направлении из запрещенных минского соглашениями 120 мм минометов соперник открывал огонь по защитникам Павлополь, Лебединского и Новотроицкого, а из минометов калибра 82 мм - обстреляны защитники Песков и Павлополь. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по нашим укреплениям в районе Авдеевки, Каменки, Шахты «Бутовка», Верхнеторецком, Пищевика, Широкино и Гнутово. Кроме этого, вооружения БМП враг применил по украинским опорных пунктах близко Песков и Талаковка, крупнокалиберные пулеметы - под опытно, стрелковое оружие - в районе Славного, Березовой и Лебединского, а неподалеку Новотроицкого - велся снайперский огонь, сообщают в штабе.

На Луганском направлении агрессор применил запрещенные 120 мм минометы по защитникам Луганского, Троицкого и Светлодарска. Кроме этого, близко Луганского и Светлодарска боевики вели огонь 82 мм минометов, неподалеку Новолуганское и Новгородского - из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а из вооружения БМП - под Луганским и Троицким.

В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранение. Еще один воин - получил боевое травмирования. Пострадавших военнослужащих доставили в лечебные учреждения и оказали необходимую медицинскую помощь.