|В результате ДТП в Одессе пострадали 11 человек, среди которых ребенок
|16.04.2018 09:44
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Сегодня около 6:30 в Одессе произошло столкновение двух транспортных средств на перекрестке улиц Корнюшин - Кордонная. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.
"Водитель легкового автомобиля Мерседес, двигаясь по улице Кордонная со стороны улицы Малиновского, не предоставил преимущество в движении автобусу Мерседес, который двигался по ул. Корнюшин. В результате столкновения за медицинской помощью обратились 11 человек", - отметили в полиции.
Среди пострадавших есть несовершеннолетний пассажир. 6-летнего мальчика доставили в больницу с легкими телесными повреждениями.
На месте происшествия работает следователь.
Напомним, в Одесской области в результате столкновения легкового автомобиля с отбойником погиб ребенок, трое взрослых получили травмы.