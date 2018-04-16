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Пожар в Кемерово. Собственники "Зимней вишни" знали о неисправности противопожарной системы почти два года - СМИ
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16.04.2018 09:48
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На ремонт противопожарной системы сгоревшего торгового центра в
Кемерово нужно было потратить 7 млн рублей, но владельцы ТЦ не
выделили этих средств, пишет "Коммерсантъ". В результате пожара
погибли 64 человека Фото: ЕРА Система была установлена томским ООО
"Альфа" в 2013 году. В июле 2016 года договор по ее обслуживанию
заключили с компанией "Системный интегратор".Новый подрядчик
обнаружил многочисленные недостатки при установке системы. По
подсчетам компании, на ее ремонт нужно было потратить 7 млн рублей.
Владельцы ТЦ не выделили этих средств.Собеседник "Ъ" отметил, что
обслуживание системы свели к "латанию дыр". Информацию обо всех
неполадках фиксировали и передавали собственнику, подчеркнул
инсайдер.Пожар в Кемерово произошел 25 марта. Согласно
заявлению местных властей, возгорание возникло в детской
батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ,
в результате происшествия погибло 64 человека. По словам
родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.Следком РФ
открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти
по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности,
повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса
РФ.В ходе расследования пожара в России арестовали семь человек:
управляющую сгоревшим торговым центром "Зимняя вишня" Надежду
Судденок,технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский
комбинат" Георгия Соболева, руководителя компании "Системный
интегратор", установившей систему противопожарной безопасности в
ТЦ, Игоря Полозиненко, сотрудника этой компании Александра
Никитина, охранника Сергея Антюшина, генерального директора
компании – собственника сгоревшего здания Юлию Богданову,
главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской
области Танзилию Комкову.28 марта Заводский суд Кемерово
арестовал на два месяца Полозиненко, заявлявшего о своей
невиновности. На этот же срок арестованы Судденок, Соболев,
Никитин, Антюшкин, Комкова и Богданова.11 апреля Следственный
комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в
отношении командира звена пожарных Сергея Генина. Из-за его
действий сотрудники МЧС РФ якобы не смогли спасти 37 человек,
которые были в зале кинотеатра на четвертом этаже.
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