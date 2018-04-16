На ремонт противопожарной системы сгоревшего торгового центра в Кемерово нужно было потратить 7 млн рублей, но владельцы ТЦ не выделили этих средств, пишет "Коммерсантъ". В результате пожара погибли 64 человека Фото: ЕРА Система была установлена томским ООО "Альфа" в 2013 году. В июле 2016 года договор по ее обслуживанию заключили с компанией "Системный интегратор".Новый подрядчик обнаружил многочисленные недостатки при установке системы. По подсчетам компании, на ее ремонт нужно было потратить 7 млн рублей. Владельцы ТЦ не выделили этих средств.Собеседник "Ъ" отметил, что обслуживание системы свели к "латанию дыр". Информацию обо всех неполадках фиксировали и передавали собственнику, подчеркнул инсайдер.Пожар в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибло 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.В ходе расследования пожара в России арестовали семь человек: управляющую сгоревшим торговым центром "Зимняя вишня" Надежду Судденок,технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгия Соболева, руководителя компании "Системный интегратор", установившей систему противопожарной безопасности в ТЦ, Игоря Полозиненко, сотрудника этой компании Александра Никитина, охранника Сергея Антюшина, генерального директора компании – собственника сгоревшего здания Юлию Богданову, главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову.28 марта Заводский суд Кемерово арестовал на два месяца Полозиненко, заявлявшего о своей невиновности. На этот же срок арестованы Судденок, Соболев, Никитин, Антюшкин, Комкова и Богданова.11 апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении командира звена пожарных Сергея Генина. Из-за его действий сотрудники МЧС РФ якобы не смогли спасти 37 человек, которые были в зале кинотеатра на четвертом этаже. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки безопасности системы кемерово пожара компании Теги: мир