Это самые низкие показатели для компании с момента выхода на IPO в 2010 году

Об этом пишет DW.com .

К утру понедельника, 16 апреля, бумаги компании на Гонконгской бирже подешевели более чем на 16 процентов до 1,62 гонконгского доллара.

Это самые низкие показатели для компании с момента выхода на IPO в 2010 году: тогда акции компании стоили 10,8 гонконгского доллара за штуку.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников, которые вошли в так называемую "Кремлевскую доклад". Отмечается, что новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентских выборах США в 2016 году.

В санкционный список попали российские бизнесмены и предприниматели, чье состояние превышает 1 млрд долларов. В частности новые санкции введены против бизнесменов Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Сулеймана Керимова и Кирилла Шамалова. Также в санкционный списке оказались глава российского "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава "Роскомнадзора" Александр Жаров.

Накануне Forbes подсчитал , что 50 самых богатых россиян за день потеряли более $ 11700000000. Состояние Дерипаски и Потанина, как указывало издание, снизились на $ 1300000000 у каждого, Вексельберга - на $ 908 млн, Сулеймана Керимова - на $ 813 млн.