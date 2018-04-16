|Акции российского "Русала" упали до исторического минимума
|16.04.2018 09:49
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Это самые низкие показатели для компании с момента выхода на IPO в 2010 годуАкции российской алюминиевой компании олигарха Олега Дерипаски "Русал" снизились до исторического минимума.
Олег Дерипаска. Фото: gazeta.ru
Об этом пишет DW.com .
К утру понедельника, 16 апреля, бумаги компании на Гонконгской бирже подешевели более чем на 16 процентов до 1,62 гонконгского доллара.
Это самые низкие показатели для компании с момента выхода на IPO в 2010 году: тогда акции компании стоили 10,8 гонконгского доллара за штуку.
Напомним, 6 апреля США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников, которые вошли в так называемую "Кремлевскую доклад". Отмечается, что новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентских выборах США в 2016 году.
В санкционный список попали российские бизнесмены и предприниматели, чье состояние превышает 1 млрд долларов. В частности новые санкции введены против бизнесменов Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Сулеймана Керимова и Кирилла Шамалова. Также в санкционный списке оказались глава российского "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава "Роскомнадзора" Александр Жаров.
Накануне Forbes подсчитал , что 50 самых богатых россиян за день потеряли более $ 11700000000. Состояние Дерипаски и Потанина, как указывало издание, снизились на $ 1300000000 у каждого, Вексельберга - на $ 908 млн, Сулеймана Керимова - на $ 813 млн.
Добавим, что на фоне падения фондового рынка богатые россияне потеряли в совокупности $ 16 млрд .