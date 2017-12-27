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Эксперт Центра Разумкова: Биометрический контроль въезда россиян - преддверие визового режима
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27.12.2017 02:28
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Формирование базы биометрических данных станет эффективным
инструментом контроля за пребыванием россиян в Украине и подготовит
базу для введения виз, считает знаток по вопросам внешней политики
и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков. Пашков
положительно оценил перспективы введения на границе биометрического
контроля граждан РФ Фото: radiosvoboda.org "Формируется база
биометрических данных людей, которые посещают Украину с разной
целью. Это очень важно – вводятся отпечатки пальцев, другие
атрибуты биометрии. Формируется база для контактов с Европолом и с
другими структурами. Это довольно эффективный инструмент контроля
за пребыванием иностранцев, в частности, россиян, в Украине. Речь о
режиме оповещения и о регистрации по месту прибытия", –
считает он.По мнению эксперта, Россия готовится в рамках гибридной
войны усиливать экспансию, и спецслужбы Украины должны быть к
этому готовы."О введении визового контроля с Россией уже давно
говорят. Биометрический контроль с 1 января – движение в этом
направлении, усиление контроля въезда-выезда. Первый момент –
биометрика, второй – режим оповещения, третий – контроль
над территорией. Эти три пункта действительно включают в себя
"преддверие" визового режима, хотим мы того или не хотим", –
отметил Панков.30 августа 2017 года президент Украины
Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной
безопасности и обороны Украины об усилении контроля за
въездом/выездом в Украину иностранцев и лиц без гражданства.
Согласно указу, Кабинет Министров должен внести Россию в список
государств миграционного риска.Новый порядок въезда заработает
с 1 января 2018 года. Для пересечения границы граждане
стран, представляющих угрозу для Украины, должны будут иметь
биометрический паспорт (если его нет, биометрические данные снимут
пограничники).
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