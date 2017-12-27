Формирование базы биометрических данных станет эффективным инструментом контроля за пребыванием россиян в Украине и подготовит базу для введения виз, считает знаток по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков. Пашков положительно оценил перспективы введения на границе биометрического контроля граждан РФ Фото: radiosvoboda.org "Формируется база биометрических данных людей, которые посещают Украину с разной целью. Это очень важно – вводятся отпечатки пальцев, другие атрибуты биометрии. Формируется база для контактов с Европолом и с другими структурами. Это довольно эффективный инструмент контроля за пребыванием иностранцев, в частности, россиян, в Украине. Речь о режиме оповещения и о регистрации по месту прибытия", – считает он.По мнению эксперта, Россия готовится в рамках гибридной войны усиливать экспансию, и спецслужбы Украины должны быть к этому готовы."О введении визового контроля с Россией уже давно говорят. Биометрический контроль с 1 января – движение в этом направлении, усиление контроля въезда-выезда. Первый момент – биометрика, второй – режим оповещения, третий – контроль над территорией. Эти три пункта действительно включают в себя "преддверие" визового режима, хотим мы того или не хотим", – отметил Панков.30 августа 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об усилении контроля за въездом/выездом в Украину иностранцев и лиц без гражданства. Согласно указу, Кабинет Министров должен внести Россию в список государств миграционного риска.Новый порядок въезда заработает с 1 января 2018 года. Для пересечения границы граждане стран, представляющих угрозу для Украины, должны будут иметь биометрический паспорт (если его нет, биометрические данные снимут пограничники). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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