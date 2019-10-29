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В РФ озвучили условия для заключения соглашения с Киевом по газу
29.10.2019 14:10
Песков назвал условия для заключения соглашения с Киевом по газу Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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