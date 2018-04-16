В столичном парке Киото на метро Лесная в ходе драки с участием пяти человек пьяный атошник кинул людям под ноги гранату.

Об этом сообщает основатель портала dtp.kiev.ua Владислав Антонов на своей странице в Facebook.

«Автопатруль Майдан вместе с Police 911 задержал нападавшего. Один из участников драки серьезно пострадал. Госпитализирован в БСМП, Множественные осколочные ранения нижней части тела. Пострадал и атошник: в ходе задержания пару раз упал лицом в асфальт», – говорится в сообщении.

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