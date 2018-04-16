|В столице во время драки пьяный АТОшник кинул людям гранату под ноги (фото)
|16.04.2018 09:50
|
В столичном парке Киото на метро Лесная в ходе драки с участием пяти человек пьяный атошник кинул людям под ноги гранату.
Об этом сообщает основатель портала dtp.kiev.ua Владислав Антонов на своей странице в Facebook.
«Автопатруль Майдан вместе с Police 911 задержал нападавшего. Один из участников драки серьезно пострадал. Госпитализирован в БСМП, Множественные осколочные ранения нижней части тела. Пострадал и атошник: в ходе задержания пару раз упал лицом в асфальт», – говорится в сообщении.
Поделитесь статьей с друзьями