Украинская команда выиграла две бронзовые медали на чемпионате Европы по прыжкам на батуте. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передает

Украинки Наталья Москвина и Светлана Малькова стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по прыжкам на батуте в синхроне.

Кроме того, украинцы Артем Савченко, Николай Просторов, Антон Давыденко и Дмитрий Собакар завоевали бронзу в командных соревнованиях.

Как сообщал 16 украинских батутистов будут бороться за медали чемпионата Европы в Баку.

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