|Украинцы выиграли две бронзы на чемпионате Европы по прыжкам на батуте
|16.04.2018 09:51
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Украинская команда выиграла две бронзовые медали на чемпионате Европы по прыжкам на батуте. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передает
Украинки Наталья Москвина и Светлана Малькова стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по прыжкам на батуте в синхроне.
Кроме того, украинцы Артем Савченко, Николай Просторов, Антон Давыденко и Дмитрий Собакар завоевали бронзу в командных соревнованиях.
Как сообщал 16 украинских батутистов будут бороться за медали чемпионата Европы в Баку.
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