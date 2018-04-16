Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополя в понедельник принял первых пассажиров, прибывших в Крым рейсом из Москвы, передает корреспондент ТАСС.

Рейс Москва - Симферополь авиакомпании Nordwind приземлился в аэропорту около 08:20.

В минувший четверг Росавиация выдала согласие на ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса.

Новый терминал аэропорта спроектировала одна из ведущих мировых архитектурных компаний Samoo Architects & Engineers из Южной Кореи.

"Вдохновленные природой Крымского полуострова в качестве основной идеи, дизайнеры взяли образ моря, назвав проект "Крымская волна", - рассказали журналистам в аэропорту.

Для создания силуэта нового аэровокзального комплекса, напоминающего волну, специалисты смонтировали более 5,7 тыс. тонн металлоконструкций и возвели 136 уникальных криволинейных колонн высотой до 35 м, отметили в пресс-службе.

Строительство терминала длилось 22 месяца, за первые полгода строительства залили 100 тыс. кубометров бетона, что в пять раз больше, чем использовали для фундамента и ствола Останкинской телебашни. "Всего на объекте смонтировано 7 тыс. тонн металлоконструкций.

Это лишь на 300 тонн меньше, чем количество металла, использованного для строительства Эйфелевой башни", - добавили в пресс-службе.

Инвестсоглашение о строительстве нового аэровокзального комплекса аэропорта Симферополь подписали два года назад, в апреле 2016 года, в рамках II Ялтинского международного экономического форума.

Заказчик строительства - ООО "Международный аэропорт Симферополь", генподрядчик - ООО "Аконс Про" (ранее ООО "Альфа Констракшн"), инвестиции - 32 млрд рублей.

Новый терминал построен на принципах государственного и частного партнерства, 30% средств привлекли за счет инвесторов, оставшиеся 70% - за счет кредита официально работающих в Крыму банков.

Пассажиропоток аэропорта после ввода нового терминала, согласно прогнозам, составит сначала 6,5 млн человек в год, а впоследствии увеличится до 10 млн человек.

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