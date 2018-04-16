Аграрии хотят реализовать овощи,что остались на складах, и начать весенние работы на полях.

В Украине после праздников резко подешевели овощи , информирует svodka.net.

Стоимость отдельных овощей снизилась на 15-25%.

После Пасхальных праздников больше только, примерно на четверть, упала в цене капуста. На 20% подешевела морковь, а на 15% — свекла.

Эксперты объясняют такие ценовые изменения несколькими факторами, прежде только завышением стоимости продуктов накануне праздников и увеличением импорта овощей.

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Вместе с тем, в марте в Украине подорожал хлеб. Цены на главный продукт выросли в среднем на один процент, сообщает Государственная служба статистики. Пшеничный хлеб из муки высшего сорта подорожал примерно на 30 копеек. На столько же выросла цена на ржаной хлеб. А батон подорожал примерно на 10 копеек.

Инфляция в Украинев марте 2018 года по сравнению с мартом 2017 года составляла 13,2%, замедлившись по сравнению с 14% в феврале. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в Украине выросли на 1,1%, к декабрю 2017 года — на 3,5%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в годовом выражении зафиксировано на яйца — 61,7%, содержание домов и придомовых территорий — 48,1%, фрукты — 40,6%, мясо и мясопродукты — 25,9%, овощи — 25, 6%.

По сравнению с предыдущим месяцем больше только выросли цены на одежду и обувь — 9,6%, овощи — 5%, железнодорожный пассажирский транспорт — 3,3%, фрукты — 3%, рыбу — на 1,6%.

Снижение цен в годовом выражении зафиксировано только на сахар, к предыдущему месяцу — на молоко, яйца, сахар, топливо и масла.

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