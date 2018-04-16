После освобождения оккупированных районов Донбасса там нужно будет сформировать переходную администрацию, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Аваков: Суть очень проста: нам надо определить, какова степень соглашательства Фото: mvs.gov.ua Он подчеркнул, что после перехода оккупированных территорий под контроль Украины и проведения местных выборов там нужно будет сформировать переходную администрацию. Затем Верховной Раде нужно принять закон об амнистии, который должен касаться "абсолютно всех, кроме тех, у кого на руках кровь, кто убивал наших солдат, участвовал в репрессиях против мирного населения", заявил министр."Но я также уверен, что нам придется принять закон о коллаборантах. Что-то вроде закона де Голля, который был принят в 1946 году во Франции. Это касается обычного человека, вынужденного жить и работать на оккупированных территориях. Суть очень проста: нам надо определить, какова степень соглашательства. Является ли степень твоего сотрудничества с оккупационными властями критической, или у тебя были такие обстоятельства, что ты не заслуживаешь порицания, а в ряде случаев – несмотря на действия – заслуживаешь общественного прощения? Это очень сложный вопрос, он касается уровня компромисса внутри общества. Это жизнь наших людей в непростых условиях – и об этом нужно будет честно говорить", – отметил он.Аваков добавил, что закон о коллаборантах – обязателен, так как нужно определить статус каждого человека."Официально установить, что он такой же гражданин Украины, как и все остальные. Он или жертва, которых большинство, или участник, но не критический. Или все же заслуживает меры порицания. Если ты пошел служить в контору и работал там, то это или непременно, или хорошо, или плохо. Но общество приняло закон – и тебя за это не накажут. А если ты в Славянске расстреливал протестантских священников и закапывал их в яму, что на самом деле имело место, то здесь не может быть предмета для компромисса: ты должен ответить перед законом", – сказал министр.По его мнению, Верховная Рада сможет принять законы об амнистии и о коллаборантах."Если будет честный разговор, четкий план, не закулисные игры, а очень ясный разговор о том, что мы таким образом возвращаем государственный суверенитет над оккупированными территориями, то Верховная Рада может проголосовать за такого рода решения. В том числе допускаю, что и конституционным большинством. Вопрос, естественно, в деталях. Эти детали нужно выписать. Кстати, я считаю, что тут нужно совместное творчество парламентских масс из разных фракций", – отметил он.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.20 января 2018 года президент Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", который Верховная Рада приняла 18 января 2018 года. Согласно закону, антитеррористическую операцию на Донбассе заменили на операцию Объединенных сил.5 апреля Порошенко заявил, что дата окончания АТО на Донбассе будет объявлена в мае. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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