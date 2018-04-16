Такой документ Мэй получила после военного удара Великобритании по связанных с химическим оружием объектах в Сирии

Об этом пишет газета The Sunday Times .

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй получила от разведывательных служб отчет с оценкой риска того, что режим Путина может контратаковать компроматом на членов ее правительства.

Такой документ Мэй получила после военного удара Великобритании по связанных с химическим оружием объектах в Сирии.

Премьер-министра предупредили, что политики могут стать целью такой же кибератаки, которая была осуществлена ​​против Хиллари Клинтон в ходе президентских выборов в США.

Британское агентство кибер-разведки, Центр правительственной связи GCHQ и министерство обороны находятся в режиме готовности ответить "пропорционально", говорится в публикации.

"Мы знаем российские планы и вид компрометирующих данных, мы готовы к этому", - сказал источник.

Спецслужбы также готовы ответить на кибератаки против объектов критической инфраструктуры Великобритании, как энергетическая и медицинская системы, которые уже получили необходимые инструкции.