|РФ угрожает собрать компромат против членов Британского правительства
|16.04.2018 09:57
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Такой документ Мэй получила после военного удара Великобритании по связанных с химическим оружием объектах в СирииВ отместку за удар по Сирии кремлевские хакеры планируют опубликовать компромат на министров, членов парламента и других высокопоставленных лиц Великобритании.
Фото:ivtour.com.ua
Об этом пишет газета The Sunday Times .
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила от разведывательных служб отчет с оценкой риска того, что режим Путина может контратаковать компроматом на членов ее правительства.
Такой документ Мэй получила после военного удара Великобритании по связанных с химическим оружием объектах в Сирии.
Премьер-министра предупредили, что политики могут стать целью такой же кибератаки, которая была осуществлена против Хиллари Клинтон в ходе президентских выборов в США.
Британское агентство кибер-разведки, Центр правительственной связи GCHQ и министерство обороны находятся в режиме готовности ответить "пропорционально", говорится в публикации.
"Мы знаем российские планы и вид компрометирующих данных, мы готовы к этому", - сказал источник.
Спецслужбы также готовы ответить на кибератаки против объектов критической инфраструктуры Великобритании, как энергетическая и медицинская системы, которые уже получили необходимые инструкции.
Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе начали военные удары в Сирии в ответ на информацию о применении президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц