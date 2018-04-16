Погода, Новости, загрузка...
РФ угрожает собрать компромат против членов Британского правительства
16.04.2018 09:57
РФ угрожает собрать компромат против членов Британского правительства
Такой документ Мэй получила после военного удара Великобритании по связанных с химическим оружием объектах в Сирии
В отместку за удар по Сирии кремлевские хакеры планируют опубликовать компромат на министров, членов парламента и других высокопоставленных лиц Великобритании.
РФ угрожает собрать компромат против членов Британского правительства Фото:ivtour.com.ua

Об этом пишет газета The Sunday Times .

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй получила от разведывательных служб отчет с оценкой риска того, что режим Путина может контратаковать компроматом на членов ее правительства.

Такой документ Мэй получила после военного удара Великобритании по связанных с химическим оружием объектах в Сирии.

Премьер-министра предупредили, что политики могут стать целью такой же кибератаки, которая была осуществлена ​​против Хиллари Клинтон в ходе президентских выборов в США.

Британское агентство кибер-разведки, Центр правительственной связи GCHQ и министерство обороны находятся в режиме готовности ответить "пропорционально", говорится в публикации.

"Мы знаем российские планы и вид компрометирующих данных, мы готовы к этому", - сказал источник.

Спецслужбы также готовы ответить на кибератаки против объектов критической инфраструктуры Великобритании, как энергетическая и медицинская системы, которые уже получили необходимые инструкции.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе  начали военные удары в Сирии  в ответ на информацию о применении президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить