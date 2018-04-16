В ночь на понедельник, 16 апреля, в Киеве в парке Киото в Деснянском районе прогремел взрыв, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киеве.

По полученным данным, в парке отдыхала компания молодых людей. Через некоторое время между ними и прохожим возник конфликт, во время которого один из участников ссоры бросил под ноги предмет, похожий на гранату.

"От взрыва пострадал сам преступник - 34-летний житель Черниговской области и 21-летний житель Броваров: их с осколочными ранениями доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что после взрыва молодые сразу разбежалась. Правоохранители устанавливают анкетные данные всех участников и обстоятельства конфликта.

Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 15 апреля, в Николаеве произошел взрыв в здании автосалона .

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