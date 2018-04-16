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Трамп хочет скорейшего возвращения войск США из Сирии
16.04.2018 10:05
Трамп хочет скорейшего возвращения войск США из Сирии
задача США не изменилась
Президент США Дональд Трамп хочет скорейшего возвращения американских войск из Сирии.
Трамп хочет скорейшего возвращения войск США из Сирии Фото: ria.ru

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет DW.com .

Миссия США не изменилась, подчеркивает она.

"Мы решили полностью уничтожить и деловые и создать условия, которые помогут предотвратить возвращение группировки", - сказала Сандерс.

По ее словам, Вашингтон ожидает от союзников, те возьмут на себя больше ответственности в военной и финансовой сферах для обеспечения безопасности в регионе.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрона в эфире телеканала BFM TV уверял, что убедил Трампа в необходимости оставить американские войска в Сирии "на долгий период".

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе  начали военные удары в Сирии  в ответ на информацию о применении президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

В результате авиаударов у Хомса (Сирия)  трое гражданских лиц получили ранения.  По  данным  Минобороны Великобритании, при ударе также были применены 4 боевых реактивных самолета Tornado. Франция заявила, что использовала ракеты, выпущенные с истребителя Rafale.

С поддержкой действий США и союзников уже выступили в  НАТО, ЕС , Чехия, Турция, а также  Украина .

В то же время Дамаск назвал удары грубым нарушением международного права. С решительным осуждением выступила также Беларусь. В свою очередь Россия заявила, что  созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Президент США Дональд  Трамп назвал удара по Сирии "выполненной миссией".  В Пентагоне отметили, что ракетные удары США, Великобритании и Франции по военным объектам в Сирии уничтожили все заданные цели.

Ранее Генштаб РФ сообщал, что сирийская противовоздушная оборона (ПВО)  перехватила 71 крылатую ракету  из 103, которые применили США, Великобритания и Франция.

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