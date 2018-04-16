задача США не изменилась

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет DW.com .

Миссия США не изменилась, подчеркивает она.

"Мы решили полностью уничтожить и деловые и создать условия, которые помогут предотвратить возвращение группировки", - сказала Сандерс.

По ее словам, Вашингтон ожидает от союзников, те возьмут на себя больше ответственности в военной и финансовой сферах для обеспечения безопасности в регионе.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрона в эфире телеканала BFM TV уверял, что убедил Трампа в необходимости оставить американские войска в Сирии "на долгий период".

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе начали военные удары в Сирии в ответ на информацию о применении президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

В результате авиаударов у Хомса (Сирия) трое гражданских лиц получили ранения. По данным Минобороны Великобритании, при ударе также были применены 4 боевых реактивных самолета Tornado. Франция заявила, что использовала ракеты, выпущенные с истребителя Rafale. С поддержкой действий США и союзников уже выступили в НАТО, ЕС , Чехия, Турция, а также Украина . В то же время Дамаск назвал удары грубым нарушением международного права. С решительным осуждением выступила также Беларусь. В свою очередь Россия заявила, что созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Президент США Дональд Трамп назвал удара по Сирии "выполненной миссией". В Пентагоне отметили, что ракетные удары США, Великобритании и Франции по военным объектам в Сирии уничтожили все заданные цели.