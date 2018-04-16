|Трамп хочет скорейшего возвращения войск США из Сирии
|16.04.2018 10:05
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задача США не измениласьПрезидент США Дональд Трамп хочет скорейшего возвращения американских войск из Сирии.
Фото: ria.ru
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет DW.com .
Миссия США не изменилась, подчеркивает она.
"Мы решили полностью уничтожить и деловые и создать условия, которые помогут предотвратить возвращение группировки", - сказала Сандерс.
По ее словам, Вашингтон ожидает от союзников, те возьмут на себя больше ответственности в военной и финансовой сферах для обеспечения безопасности в регионе.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрона в эфире телеканала BFM TV уверял, что убедил Трампа в необходимости оставить американские войска в Сирии "на долгий период".
Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе начали военные удары в Сирии в ответ на информацию о применении президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.
В результате авиаударов у Хомса (Сирия) трое гражданских лиц получили ранения. По данным Минобороны Великобритании, при ударе также были применены 4 боевых реактивных самолета Tornado. Франция заявила, что использовала ракеты, выпущенные с истребителя Rafale.
С поддержкой действий США и союзников уже выступили в НАТО, ЕС , Чехия, Турция, а также Украина .
В то же время Дамаск назвал удары грубым нарушением международного права. С решительным осуждением выступила также Беларусь. В свою очередь Россия заявила, что созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН.
Президент США Дональд Трамп назвал удара по Сирии "выполненной миссией". В Пентагоне отметили, что ракетные удары США, Великобритании и Франции по военным объектам в Сирии уничтожили все заданные цели.
Ранее Генштаб РФ сообщал, что сирийская противовоздушная оборона (ПВО) перехватила 71 крылатую ракету из 103, которые применили США, Великобритания и Франция.