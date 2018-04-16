Немецкий министр по делам Европы Майкл Рот призвал Европейский Союз провести "единый фронт" против России с целью снижения напряженности. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.

Указано, что статья Рота для газеты Die Welt появилось на фоне признаков того, что под руководством министра иностранных дел кабинета канцлера Ангелы Меркель и социал-демократа (СДПГ) Хайко Мааса позиция Германии в отношении России ожесточается.

В статье, которая, как отмечается, выглядит направленной на то, чтобы отразить более пророссийские взгляды членов СДПГ, Рот заявил, что санкции Европы против России должны поддерживаться с целью привести Россию за стол переговоров.

"Санкции не являются целью сами по себе... Они должны побуждать людей вернуться за стол переговоров, чтобы работать над разумными решениями... Антироссийские рефлексы столь же опасны, как и наивно принижать значение националистической политики российского руководства", - отметил он.

Напомним, главы МИД стран ЕС обсудят отношения с Россией и ситуацию в Сирии.

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