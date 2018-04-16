О новых санкциях против России в ответ на поддержку Москвой режима Асада будет объявлено в ближайшее время. Об этом заявила посол США в ООН Никки Хейли, выступая в воскресенье на телеканале CBC.

«Министр (финансов Стивен) Мнучин объявит о них в понедельник, если он уже этого не сделал», – цитирует Хейли .

Она уточнила, что санкции, о которых идет речь, будут направлены против любых компаний, имеющих отношение к Асаду и применению химического оружия.

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«Я думаю, что каждый теперь это почувствует. Полагаю, что мы направили сильное письмо, и надеюсь, они его услышат», – сказала посол США в ООН.

Касаясь ударов, нанесенных США и их союзниками по целям в Сирии, Хейли подчеркнула, что они были направлены по сирийским арсеналам химического оружия и исследовательским центрам, представлявшим собой, по ее словам, «сердце» сирийской военно-химической программы.

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