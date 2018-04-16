В суботу, 14 апреля, известная актриса Гвинет Пэлтроу и продюссер Брэд Фэлчак устроили тайную торжественную церемонию, сообщает Viva.

Стоит отметить, что недавно в своем Instagram Гвинэт поделилась фотографиями из девичника а как оказалось позже сразу после него актриса вышла замуж за продюсера Брэда Фэлчака.

По данным источника, свадьба прошла в историческом здании Театра Лос-Анджелеса, на которую было приглашено более 400 гостей, между которых было много звезд .

Среди приглашенных журналисты заметили Джулию Робертс, Камерон Диас, Лив Тайлер, Кейт Хадсон, Дженнифер Энистон, Деми Мур, Риз Уизерспун, Стивена Спилберга и многих других.

Кроме этого, с Брэдом Фэлчаком Гвинет начала встречаться в 2014 году.

Как сообщал svodka.net ранее, голливудский актер Мэтт Дэймон заявил, что знал о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна к актрисе Гвинет Пэлтроу.

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