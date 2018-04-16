Президент США Дональд Трамп хотел, чтобы количество высланных из Штатов российских дипломатов было соразмерным числу россиян, выдворяемых другими странами, сообщило издание The Washington Post. По информации газеты, Трамп был взбешен, что США выглядели в СМИ как занявшие самую жесткую позицию Фото: ЕРА До принятия решения о высылке он говорил своим помощникам, что США не должны брать на себя лидерство в этом вопросе. Трамп выступал за то, чтобы количество высланных из Штатов российских дипломатов было соразмерным числу россиян, выдворяемых другими странами.Когда страны объявили о высылке, президент "взорвался", пишет издание. Он был шокирован тем, что Франция и Германия решили выдворить только по четыре дипломата, говорится в материале.По информации газеты, Трамп был взбешен, что США выглядели в СМИ как занявшие самую жесткую позицию. На возражения, что общее количество дипломатов, высылаемых европейскими странами, примерно равно числу выдворяемых из США, президент заявил, что общее число его не волнует. По словам собеседника издания, со стороны Трампа "были матерные слова, много матерных слов".4 марта 66-летнего российского разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". 22 марта премьер Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы, сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что агент производился в России.В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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