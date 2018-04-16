В воскресенье в Киеве максимальная температура воздуха днем побила рекорд 1972 года, а ночь на понедельник стала самой теплой с 1881 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 15 апреля в Киеве было зафиксировано температурный рекорд максимальной температуры воздуха. Столбик термометра после полудня поднялся до отметки + 24,2°С, что на 0,1°С выше предыдущего исторического значения для этого дня 1972 года", - говорится в сообщении.

Ночь на 16 апреля в столице оказалась теплой с 1881 года, столбик термометра не опустился ниже 12,8°С. Это на 1,0°С выше предыдущего рекордного значения 1889 года.

Как сообщал 11 апреля в Киеве был зафиксирован первый температурный рекорд апреля.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира