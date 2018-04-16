Похоже на то, что Вашингтон временно уступает лидерские позиции Великобритании.

Ночь с пятницы на субботу стала переломным моментом в отношениях Запада и РФ. Теперь уже все может происходить как угодно, только возврата в точку, когда там кивали головами при фразе: «надо учитывать интересы Москвы» уже не будет. Понятно, что по щелчку пальцев абсолютно все не изменится, ибо целых полтора десятилетия Путин инвестировал миллиарды долларов в карманы нужных людей на пространстве от Будапешта до Вашингтона и за это время они привыкли получать регулярные подачки. Отвыкнуть от этого самостоятельно – невозможно, а потому, только посадка всей этой публики за коррупцию быстро изменит ситуацию. Кстати, Путин обещал открыть сведения о том, кого именно из британских высших чиновников, содержали российские спецслужбы и бизнесмены. Это будет сильный ход. Понятно, что на Альбионе начнутся расследования по этой информации, но можно быть уверенным, что как только Кремль переступит эту черту и де-факто начнет сливать свою агентуру, то под дверями БНД, ФБР и спецслужб других стран очередь будут занимать с ночи и даже записываться в список, чтобы успеть попасть к следователю и принести явку с повинной. Если в Кремле действительно хотят выкинуть этот номер, то им следует оплодировать стоя, информирует svodka.net.

Тем не менее, Рубикон уже пройден и теперь Москва воспринимается как враг, которому следует наносить убыток до тех пор, пока он не капитулирует или пока не погибнет. Именно в такую фазу и вошли отношения. Вспомним, чуть больше чем за неделю до ракетного налета РФ получила санкции, которых давно ждали. Теперь они оказались не просто заградительными или ограничительными, но ломающими, калечащими. Это был первый пакет именно такого характера. Москва еще не успела проглотить эти санкции, как прилетели Томагавки, но теперь, когда стали угасать первые эмоции, по этому поводу, уже почти высохли только что постиранные штаны и выведены пятна с диванов и стульев, как понедельник обещает начаться с нового пакета санкций. Они обещают быть примерно того же свойства, что и предыдущий пакет – разрушительными.

Теперь Москве будет чем заниматься, ибо надо удерживать курс рубля и одновременно – компенсировать убыток, нанесенный санкциями, приближенным Путину лицам, составляющим его опору власти. Пусть цена на нефть довольно высокая, но и затраты уже становятся катастрофическими. В каждый жадный ротик надо положить по червячку. А этих ротиков становится все больше. Вот и Дерипаска его разинул так, что туда круизный лайнер пройдет и не зацепится.

Тем не менее, в Украине как-то разом стихли марши обиженных сзади, борцов со всем, что только шевелится и вдруг иссякли потоки денег на палатки, сцены, заказные автобусы и батальон боевых пенсионеров. Все сразу ушло в режим «подсоса». Даже Беня притих потому, что «вкинуться» деньгами в какую-то акцию, без общего фона российского финансирования, значит сильно засветиться, что ему совсем ни к чему. В общем, «поедатель» креветок, его брат-близнец Зимин и прочие, просто исчезли из медиа-пространства. Даже отбитый на всю голову депутат, которого россияне взяли в плен и отпустили, решил подумать «за жысть» где-то в тихом и темном месте. Даже Гадя объявила перерыв в голодовке и решила, что надо поправить свой дух, пока седалищный нерв не стал вываливаться наружу, а он ей еще очень пригодится, сидеть-то еще вон как долго.

Читайте: Россиянам пора прощаться с днем космонавтики, или Высокая точность американских ракет, - Аnti-colorados

Но понедельник обещает принести не просто новые, жесткие санкции, но и показать смену лидера. Похоже на то, что Вашингтон временно уступает лидерские позиции Великобритании. Ожидается, что именно там должны начаться самые веселые вещи, которые постигнут российских миллиардеров. По тем заявлениям, которые озвучиваются из Лондона, грядет запуск процедуры конфискации активов друзей Путина и если не друзей, то тех, кто не смог доказать свою лояльность Британии, а также – легальное происхождение своих состояний. С доказыванием легальности, у этих деятелей – как у плохой лошади, которая хромает сразу на все четыре лапы.

В общем, ожидается начало этого процесса и тогда бюджеты стран Запада могут пополниться ворованными средствами на сумму около двух триллионов долларов.

Согласимся, такая сумма не просто перекрывает стоимость 120 Томагавков и всех затрат на их доставку к целям в Сирии, но дает возможность построить сколько угодно новых ракет, самолетов, кораблей и даже орбитальных станций. Такой ход уже окончательно выключит эти средства из экономики РФ, которая имела большую часть «инвестиций» именно такого характера. Разворованные средства реинвестировались в различные проекты, под флагами иностранных предприятий, конечными бенефициарами которых были те же самые красавцы. Этот цирк может кончиться очень быстро и крутые мачо вернутся в свое исходное положение – быдлаков или быков, пусть и близко знакомых с Путиным. Кстати, из конфискованных сумм что-то вернется простым россиянам. Они могут не беспокоиться. «Ножки Буша» и что-то еще им обязательно подкинут, чтобы они не стали жрать друг дружку. Но это будет лишь в случае, если они себя будут вести как хорошие мальчики и девочки. Если нет, останутся вкусными мальчиками и девочками, друг для друга.

Читайте: Операторы начнут блокировку Telegram с 16 апреля

Таким образом, понедельник и вся грядущая неделя вряд ли будут особенно томными. Всем будет весело, но по-своему и под старым-добрым лозунгом: «Получи деревня трактор!»

Сводка.нет - Новости Украины и Мира