Министерство финансов США ввело ограничительные меры против
заместителя главы департамента военной промышленности Трудовой
партии Северной Кореи Ким Чен Сика и первого замруководителя отдела
центрального комитета политсилы Ли Пхен Чхоля. США часто ужесточали
и расширяли санкции против КНДР Фото: EPA Ограничительные меры
ввели против заместителя главы департамента военной промышленности
Трудовой партии Ким Чен Сика и первого замруководителя отдела
центрального комитета политсилы Ли Пхен Чхоля.Отмечается, что Сик
является ключевой фигурой в развитии баллистических программ КНДР,
в том числе переводе ракет с жидкого топлива на твердое, а Чхоль
работает над программой межконтинентальных баллистических
ракет.Фигурантам санкционного списка запрещается въезд в США, а их
возможные активы на американской территории замораживаются.С 2006
года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного
оружия и десятки запусков баллистических ракет. 29 ноября
2017 года КНДР провела запуск межконтинентальной
баллистической ракеты нового типа "Хвасон-15". По словам
северокорейского лидера Ким Чен Ына, это стало завершением
процесса создания "государственных ядерных сил" КНДР. США
неоднократно ужесточали и расширяли санкции против Северной
Кореи.
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