Министерство финансов США ввело ограничительные меры против заместителя главы департамента военной промышленности Трудовой партии Северной Кореи Ким Чен Сика и первого замруководителя отдела центрального комитета политсилы Ли Пхен Чхоля. США часто ужесточали и расширяли санкции против КНДР Фото: EPA Ограничительные меры ввели против заместителя главы департамента военной промышленности Трудовой партии Ким Чен Сика и первого замруководителя отдела центрального комитета политсилы Ли Пхен Чхоля.Отмечается, что Сик является ключевой фигурой в развитии баллистических программ КНДР, в том числе переводе ракет с жидкого топлива на твердое, а Чхоль работает над программой межконтинентальных баллистических ракет.Фигурантам санкционного списка запрещается въезд в США, а их возможные активы на американской территории замораживаются.С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. 29 ноября 2017 года КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-15". По словам северокорейского лидера Ким Чен Ына, это стало завершением процесса создания "государственных ядерных сил" КНДР. США неоднократно ужесточали и расширяли санкции против Северной Кореи. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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