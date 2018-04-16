Кремль сыграл на патриотических чувствах украинцев, заявил в интервью "ГОРДОН" глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз. Так он прокомментировал блокаду Донбасса, организованную ветеранами добробатов. Гарбуз: Россия очередной раз нас переиграла Фото: Yury Garbuz / Facebook "Что касается блокады, считаю, что Кремль сыграл на патриотических чувствах украинцев. На самом деле это был серьезный передел рынка. Не знаю, между какими башнями Кремля с одной стороны, и нашими в Киеве с другой был дележ, но Алчевский металлургический комбинат теперь разграблен. Было еще шесть–семь предприятий, зарегистрированных на подконтрольной территории, но работавших в оккупированных районах. Сегодня этого нет, луганский бюджет идет в минус, Россия очередной раз нас переиграла", – заявил Гарбуз.Он добавил, что "Кремль был более чем заинтересован в блокаде"."Чего мы на это повелись – до сих пор не понимаю... Люди работали, зарплату получали, металл в Украине продавался, деньги реально поступали. Областной бюджет потерял 200 млн грн, государственный – 500 млн грн. То есть Украина потеряла из-за блокады 700 млн грн! И это только в 2017 году. Журналисты меня постоянно спрашивают: "Вы понимаете, что эти деньги идут на снаряды для боевиков?" А я хочу спросить: почему у меня в Луганской области стоит завод "Азот", а Украина закупает удобрения у России? У меня шесть тысяч людей на "Азоте" остались действительно без денег!", – добавил Гарбуз.26 декабря 2016 года ветераны добробатов объявили о начале блокады "ЛДНР", требуя освобождения заложников. В связи с этим Украина перестала получать уголь и другие товары с оккупированных территорий. 27 февраля главари "ЛДНР" пригрозили ввести "внешнее управление" на украинских предприятиях, работающих на оккупированных территориях, если до 1 марта не будет снята товарная блокада ОРДЛО. В последующие несколько дней боевики захватили более 40 предприятий украинской юрисдикции.15 марта 2017 года Совет национальной безопасности Украины принял решение о временной полной остановке транспортного сообщения с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, за исключением гуманитарных грузов.13 июня штаб блокады торговли с оккупантами объявил о мобилизации активистов для начала активной фазы второго этапа блокады.В Госфискальной службе Украины заявили в июне 2017 года, что из-за торговой блокады Донбасса и захвата предприятий боевиками бюджет потерял 1,05 млрд грн налогов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки блокады гарбуз луганской что это Теги: война в украине