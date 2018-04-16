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Гарбуз: Блокада Донбасса – это на самом деле просто серьезный передел рынка
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16.04.2018 10:19
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Кремль сыграл на патриотических чувствах украинцев, заявил в
интервью "ГОРДОН" глава Луганской областной военно-гражданской
администрации Юрий Гарбуз. Так он прокомментировал блокаду
Донбасса, организованную ветеранами добробатов. Гарбуз: Россия
очередной раз нас переиграла Фото: Yury Garbuz / Facebook "Что
касается блокады, считаю, что Кремль сыграл на патриотических
чувствах украинцев. На самом деле это был серьезный передел рынка.
Не знаю, между какими башнями Кремля с одной стороны, и нашими в
Киеве с другой был дележ, но Алчевский металлургический комбинат
теперь разграблен. Было еще шесть–семь предприятий,
зарегистрированных на подконтрольной территории, но работавших в
оккупированных районах. Сегодня этого нет, луганский бюджет идет в
минус, Россия очередной раз нас переиграла", – заявил
Гарбуз.Он добавил, что "Кремль был более чем заинтересован в
блокаде"."Чего мы на это повелись – до сих пор не понимаю...
Люди работали, зарплату получали, металл в Украине продавался,
деньги реально поступали. Областной бюджет потерял 200 млн грн,
государственный – 500 млн грн. То есть Украина потеряла из-за
блокады 700 млн грн! И это только в 2017 году. Журналисты меня
постоянно спрашивают: "Вы понимаете, что эти деньги идут на снаряды
для боевиков?" А я хочу спросить: почему у меня в Луганской области
стоит завод "Азот", а Украина закупает удобрения у России? У меня
шесть тысяч людей на "Азоте" остались действительно без
денег!", – добавил Гарбуз.26 декабря 2016 года ветераны
добробатов объявили о начале блокады "ЛДНР", требуя
освобождения заложников. В связи с этим Украина перестала получать
уголь и другие товары с оккупированных территорий. 27 февраля
главари "ЛДНР" пригрозили ввести "внешнее управление" на
украинских предприятиях, работающих на оккупированных территориях,
если до 1 марта не будет снята товарная блокада ОРДЛО. В
последующие несколько дней боевики захватили более 40
предприятий украинской юрисдикции.15 марта 2017 года Совет
национальной безопасности Украины принял решение о временной
полной остановке транспортного сообщения с оккупированными
территориями Донецкой и Луганской областей, за исключением
гуманитарных грузов.13 июня штаб блокады торговли с оккупантами
объявил о мобилизации активистов для начала активной фазы
второго этапа блокады.В Госфискальной службе Украины заявили в июне
2017 года, что из-за торговой блокады Донбасса и захвата
предприятий боевиками бюджет потерял 1,05 млрд грн налогов.
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