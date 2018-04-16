В Великобритании власти рассматривают возможность введения санкций против российских бизнесменов. Об этом сообщает The Sunday Times.

По полученным данным, британский премьер-министр Тереза ​​Мэй рассматривает варианты мер, в частности давление на российские деньги в Великобритании и новые санкции из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери Юлии.

Отмечается, что влияние санкций почувствуют российские олигархи Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, а также Кирилл Шамалов, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг и Андрей Скоч.

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