В Украине низкие зарплаты, дорогое жилье и дешевые продукты. Несмотря на то, что наша страна оказалась на третьем месте по дешевизне жизни, здесь есть немало спорных моментов.

Сайт "" сравнил украинские цены на аренду жилья, оплату коммунальных услуг и интернета, обед в ресторане, покупку продуктов и проезд в транспорте с ценами в европейских странах, передает .

Самый дешевый интернет и дорогая аренда жилплощади

Как сообщалось недавно, Украина оказалась в тройке лидеров между самых дешевых стран мира согласно исследованию The Cost of Living Around the World 2018, которое основано на индексе Numbeo. В рейтинге учитывалось много различных факторов, между которых была стоимость аренды и покупки жилья, абонемент в спортзал, оплата коммунальных услуг, проезд на городском транспорте, покупка продуктов и питание в недорогих ресторанах.

По итогу, самыми дешевыми странами оказался Пакистан, Египет и Украина. Так, по данным Numbeo, средняя зарплата в Украине получилась в районе 6827 грн (263 долл.), коммунальные услуги из расчета на 80 кв. м. – 2389 грн (92,23 долл.), проезд в транспорте – 5 грн (0,19 долл.), аренда однокомнатной квартиры – 8 253 грн (318 долл.) в месяц. Средняя цена на блюдо в недорогом заведении оказалась только 100 грн (3,8 долл.), а цена на капучино – 23 грн (0,88 долл.).

Мы сравнили стоимость базовых услуг и вещей в Украине и странах Европы, и оказалось, что почти везде стоимость жизнь на 150% больше, чем в нашей стране.

Так, например, чашка капучино в Польше обойдется в 2,3 долл., блюдо в ресторане – 5,9 долл., проезд в транспорте – 1 долл., за коммунальные услуги придется заплатить 184,8 долл., а за аренду однушки – 534 долл. В то же время, средняя зарплата там достигает 971 долл.

Самая большая разница получилась со Швецией и Францией. Во Франции стоимость жизни на 196,96% превышает украинские показатели. Средняя зарплата там составляет 2 350 долларов, аренда однокомнатной квартиры ближе к центру города – 834 долл., оплата коммунальных услуг – 165 долл., проезд в транспорте – 1,98 долл. Пообедать в ресторане там можно в среднем за 14,84 долл., а чашка капучино будет стоит 3,26.

Со Швецией тоже существенная разница – в 184%. Средний заработок там составляет 2613 долларов, аренда квартиры будет стоить 909 долл., а вот коммунальные услуги здесь даже дешевле, чем в Украине – 78,4 доллара. Одно блюдо в ресторане стоит около 12 долл., а чашка капучино аж 4,11 долл.

Интересно отметить, что в Украине очень дешевый интернет. Если в Германии за месяц пользования безлимитным интернетом нужно отдать больше 34 долларов, в Греции – 31 доллар, в Польше – 14,8, то в Украине пользование интернетом стоит только 4,19 долларов в месяц.

Несмотря на то, что Украина оказалась одной из самых дешевых стран, у нас очень дорогая аренда жилья; к тому же, она гораздо выше средней зарплаты. Если украинцы в среднем зарабатывают 263 доллара в месяц, то за аренду однушки нужно отдать 318 долларов. В других странах таких несоответствий нет. Например, Египет и Пакистан оказались на первом и втором месте по дешевизне, но в Египте средняя зарплата 161 долл., а аренда квартиры – 155 долларов. В Пакистане все чуть лучше, зарплата здесь достигает 252 долларов, а снимать жилье можно за 138 долларов в месяц.

Цены на продукты в Украине ниже, чем в соседних странах

Купить продукты в Украине тоже гораздо дешевле, чем за рубежом. Например, хлеб у нас стоит около 0,3 долл., литр молока – 0,73 доллара, а килограмм куриного филе – 2,96 доллара. Хлеб дороже только стоит в Чехии – 2,44 доллара, во Франции – 1,69 долл., в Германии – 1,41 долл., а в Италии – 1,85 долл.

Мясо дороже только оказалось во Франции – 11,98 доллара, чуть дешевле в Чехии и Италии – около 10 долларов, в Швеции только 6,76 долл., а в Греции и Германии цены похожи – порядка 8 долларов.

Что касается молока, здесь особой разницы между ценами в Германии, Греции, Италии и Польше нет – так, в Польше литр молока стоит 0,7 долл., а в Швеции – 0,85 долл.

К слову, эксперты отметили, что оказаться лидером в таком рейтинге – не самые лучшие показатели. Правда, в расчетах возможны манипуляции, считают экономисты, т.к. они проводятся в долларах, а гривня в последнее время сильно упала.

Борис Кушнирук, руководитель Украинского экспертно-аналитического совета, рассказал в комментарии сайту "Сегодня", что рейтинг не отображает реального положения вещей, т.к. все расчеты проводятся в долларах, а в последнее время наблюдалась существенная девальвация гривни.

"Рассчитывают этот показатель в долларах, и получается, что для многих иностранцев, у которых европейские или американские зарплаты, расходы в Украине на все получаются очень низкими. Хотя мы и расходы осуществляем в гривнях, и доходы получаем в гривнях. Для иностранца это недорого, а для украинца – не так дешево", – поясняет специфику расчетов Кушнирук.

Похожее мнение выразил и Андрей , глава Комитета экономистов Украины. Он напоминает, что из-за скачка доллара и обесценивания гривни наша страна и оказалась в лидерах рейтинга самых дешевых для жизни, что означает низкий уровень доходов населения.

"Причина того, что Украина оказалась в тройке самых дешевых стран мира – это долларовый эквивалент, который у нас очень изменился после очень глубокой девальвации гривни. Именно следовательно в долларовом эквиваленте, в Украине сейчас что цены, что доходы выглядят одними из самых низких в мире, в частности в Европе.

С одной стороны, это плохая характеристика для страны – то, что что она является одной из самых дешевых, ведь это значит, что в стране один из самых низких уровней доходов населения", – подытожил .

