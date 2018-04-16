Победительница конкурса "Евровидение-2014" Кончита Вурст, под псевдонимом которого выступает австрийский певец Том Нойвирт, заявила о своем положительном ВИЧ-статусе, сообщает УНН .

"Сегодня пришел тот день, когда мне пришло время избавиться от дамоклова меча на всю жизнь: я много лет обладаю положительным ВИЧ-статусом. Это не имеет никакого значения для общества, но мой прежний друг угрожает мне, что расскажет об этом общественности. Я никому не дам права в будущем пугать меня и оказывать таким образом влияние на мою жизнь", - написала на своей страничке Вурст.

Между тем агент Кончиты (под псевдонимом которого выступает австрийский певец Том Нойвирт) Рене Берто подтвердил подлинность этой записи австрийской газете Der Standart.

"Артист этим все сказал" - добавил Барто.

Как сообщал svodka.net, "бородатая женщина" Кончита Вурст (она же - трансвестит Томас Нойвирт), набрав 290 баллов, стала победителем ​музыкального конкурса "Евровидение-2014", который проходил в Дании в Копенгагене с 6 по 10 мая.

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