А не хочет Путин созвать экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в России, где кризис на кризисе и выхода не видно?

Известный российский экономист и общественный деятель

«А не хочет Путин созвать экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в России, где кризис на кризисе и выхода не видно? Или ему Россия совсем неинтересна уже, только Сирия? Может его президентом в Сирию отправить вместо Асада?», – написал Владимир Милов.

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