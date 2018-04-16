|Россияне предложили Путину стать президентом Сирии
|16.04.2018 10:31
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А не хочет Путин созвать экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в России, где кризис на кризисе и выхода не видно?
Известный российский экономист и общественный деятель
«А не хочет Путин созвать экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в России, где кризис на кризисе и выхода не видно? Или ему Россия совсем неинтересна уже, только Сирия? Может его президентом в Сирию отправить вместо Асада?», – написал Владимир Милов.
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