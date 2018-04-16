Первую массовую вспышку болезни зафиксировали между студентов в аграрно-экономическом университете Днепра – сегодня там уже 31 инфицированный.

В Днепре корью заболели более 30 студентов, информирует svodka.net.

В Днепре с начала апреля число заболевших корью выросло до 80 человек, сообщает ТСН в понедельник, 16 апреля.

Отмечается, что в основном вспышки заболевания регистрируют в местах большого скопления людей: в двух больницах города заразились почти 40 днепрян.

«Чуть ли не быстрее только корь распространяется между студенчества: первую массовую вспышку болезни зафиксировали в аграрно-экономическом университете – сегодня там уже 31 инфицированный», – говорится в сообщении.

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Также корь зафиксирована и в других вузах Днепра. Подавляющее количество заболевших студентов проживают в общежитиях.

Напомним, на прошлой неделе во Львове от кори умер трехлетний ребенок. Он не был вакцинирован. Всего за нынешний год от кори в Украине умерло уже восемь человек: шесть детей и двое взрослых.

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