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Ехануров: Нужно приравнять нацизм, коммунизм и "русский мир"
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27.12.2017 02:43
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Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров заявил, что Украина
оплатила кровью свою независимость и в ближайшее столетие не стоит
ожидать потепления отношений с Россией. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Вчера 23.32 | комментариев:
Ехануров: Мы – независимая страна. И мы кровью оплатили
уже эту независимость Скриншот: NewsOne / YouTube "Мы –
независимая страна. И мы кровью оплатили уже эту независимость. Что
касается объединения с Россией, никакого объединения в принципе на
ближайшее столетие не будет. Да и вообще надо забывать про
объединения. Будущее за городами и крупными агломерациями", –
рассказал он.Экс-премьер подчеркнул, что "русский мир" нужно
приравнять к нацизму и коммунизму."Нашим ученым нужно серьезно
рассматривать вопрос... Приравнять нацизм, коммунизм и "русский
мир", в один рядочек поставить. Потому что то, что происходит
сегодня, как ведет себя российское руководство по отношению к
Украине, – это просто выходит за рамки любого цивилизованного
общества", – отметил он.По мнению Еханурова, Украина стала
форпостом со страной-агрессором."К сожалению, нам выпало жить в
стране, которая называется "страна-фронтир". Мы на границе двух
цивилизаций. И теперь наши философы говорят о том, что мы вынуждены
будем делать даже какие-то предложения о какой-то своей особой
цивилизационной роли, чтобы сдержать агрессора", – подытожил
он.Ехануров занимал должность премьер-министра Украины с 2005-го по
2006 год и должность министра обороны Украины – с 2007-го по
2009 год. С 2009-го по 2010 год был первым заместителем главы
Секретариата Президента Украины.16 марта 2014 года после
силовой блокады украинских воинских частей и незаконного
референдума Россия аннексировала Крым. Присоединение
полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран
мира.В апреле того же года на востоке Украины начался
вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными
силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют
часть Донецкой и Луганской областей.
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