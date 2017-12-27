Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров заявил, что Украина оплатила кровью свою независимость и в ближайшее столетие не стоит ожидать потепления отношений с Россией. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.32 | комментариев: Ехануров: Мы – независимая страна. И мы кровью оплатили уже эту независимость Скриншот: NewsOne / YouTube "Мы – независимая страна. И мы кровью оплатили уже эту независимость. Что касается объединения с Россией, никакого объединения в принципе на ближайшее столетие не будет. Да и вообще надо забывать про объединения. Будущее за городами и крупными агломерациями", – рассказал он.Экс-премьер подчеркнул, что "русский мир" нужно приравнять к нацизму и коммунизму."Нашим ученым нужно серьезно рассматривать вопрос... Приравнять нацизм, коммунизм и "русский мир", в один рядочек поставить. Потому что то, что происходит сегодня, как ведет себя российское руководство по отношению к Украине, – это просто выходит за рамки любого цивилизованного общества", – отметил он.По мнению Еханурова, Украина стала форпостом со страной-агрессором."К сожалению, нам выпало жить в стране, которая называется "страна-фронтир". Мы на границе двух цивилизаций. И теперь наши философы говорят о том, что мы вынуждены будем делать даже какие-то предложения о какой-то своей особой цивилизационной роли, чтобы сдержать агрессора", – подытожил он.Ехануров занимал должность премьер-министра Украины с 2005-го по 2006 год и должность министра обороны Украины – с 2007-го по 2009 год. С 2009-го по 2010 год был первым заместителем главы Секретариата Президента Украины.16 марта 2014 года после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума Россия аннексировала Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.В апреле того же года на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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