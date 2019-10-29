Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

"В понедельник более 500 американских солдат с военным и логистическим оборудованием вернулись на военные базы на севере Сирии, они оставили несколько недель назад", - говорится в сообщении.

По данным Обсерватории, в течение последних нескольких дней были замечены самолеты и 85 грузовиков, которые подвозили военное оборудование.

Как сообщалось, 9 октября Турция начала масштабное наступление на территорию, удерживаемую курдскими силами на северо-востоке Сирии. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цель Анкары - предотвратить создание "террористического коридора" на границе Сирии и Турции.

Операцию раскритиковал ряд стран и международных организаций. Турцию призвали остановить военную операцию в Сирии, поскольку она может привести только к быстрому ухудшению гуманитарной, военной, политической и стратегической ситуации в этой стране.

17 октября Турция и США договорились о прекращении военной операции Анкары на севере Сирии.

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