Согласно данным опроса "Левада-центра", на массовые акции протеста
против падения уровня жизни и в защиту своих прав готовы выйти 8%
россиян. На акции протеста с политическими требованиями готовы
выйти 6% россиян Фото: EPA На такие протесты готовы выйти 8%
россиян. Еще 6% затруднились с ответом.Результаты опроса
свидетельствуют, что протестные настроения в России падают. В
декабре 2017 года на массовые акции против падения уровня жизни
готовы были выйти 13% россиян, не готовы – 81%.75% респондентов
назвали такие протесты маловероятными, 17% считают их вполне
возможными.На акции протеста с политическими требованиями готовы
выйти 6% россиян (8% в декабре 2017 года), не готовы – 88% (85%).
Большинство респондентов – 80% – считают такие акции
маловероятными, 12% – вполне возможными.Опрос провели 23–27 марта
2018 года между 1600 городских и сельских жителей в 136 населенных
пунктах из 52 регионов России. Статистическая ошибка не превышает
3,4%.
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